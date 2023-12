Erkki Bahovski: Putini libekeelsed lubadused

Bideni väljaöeldut teame meie siin Läänemere kallastel vägagi hästi, kuid just USA Senati taha on jäänud toppama järjekordne USA abi Ukrainale. Niisiis astub Putin Bideniga omal kombel dialoogi, kuid kes dialoogi Bideniga ei astu, on suur osa USA senaatoreist.