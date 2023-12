Nõo rekordlumememme õppetund: kõrgustes töötamine nõuab rohkem aega

«Jõudsime alles 7,5 meetri peale, mitte isegi teist palli lund täis ei saanud,» ütles ettevõtmise eestvedaja Janar Saviir. «Kõik pallide saalungid on valmis, aga sinna 7-8 meetri peale lume tõstmine võtab ikka aega. Kui on vaja 50 «kulbitäit» panna, läheb aega rohkem kui oli arvata.»

«Kuid homme tuleb lapsed kooli ja lasteaeda saata, ise ka tööasju teha,» nentis Saviir. «Eks seal kõrgustes töötamine nõudis rohkem aega, kui oleks osanud arvata. Mõtlesin, et väikesed kastid lähevad kiiremini, aga need on kõrgemal ja see omakorda nõuab hoopis topelt aega. Hommikul ei saanud tehnikat ka käima nii, nagu lootsime. Arvata oli, et see lihtne ei ole, aga tunnistan ausalt, iga väike etapp võtab veel rohkem aega.»