Linnavolinik: minu meelest liiga palju veetakse lund ära. Võiks kuhjata parkimiskohtadele

«Rattateede kavandamisel on alati küsimus, kuidas talvine hooldus käib,» ütles ka Hiob. «Põhiline asi, mida tähele panna, peab olema võimalik mehaaniliselt puhastada traktori või muu tehnikaga, käsitsi on kõige kallim ja seda ei jõua. Rada peab olema piisavalt lai, et sahk saaks sõita.»

«Projekteerimisel oleme püüdnud hoolduse poolt arutlusel hoida, linnapuhastuse peaspetsialist on arutlustel juures olnud,» ütles Tamm. «Teame, millised lahendid on kõige paremad ja mis kõige rohkem väljakutseid esitavad. Kaalume sellest lähtuvalt, milline on tänavaruum, kui palju on võimalik ette näha lume vallitamiseks. Mingites kohtades polegi muud võimalust kui lumi ära vedada. Mingitel juhtudel saame aru, et pool rattateest ongi lumevalliala. Tuleb kompromisse teha.»

Kasutajate vähesus pole argument

Hiob ütles, et ratturite muresid ei saa kõrvale lükata ettekäändel, et talviseid rattasõitjaid on vähe.

«Kui ei ole ujulat, ei käida ujumas, ratturite arv on seotud sellega, kas on võimalik sõita,» ütles ta. «Mul lapsed sõidavad ka kooli ja lasteaeda rattaga, aga talvel ei saa, kui kõnniteed on nii paksu lume sees, et nad ei suuda läbi sõita. Potentsiaalsed rattasõitjad, ratastel on naelkummid all, aga füüsiliselt ei ole võimalik. Iga pool ei pea olema supervõimalus, aga peab olema võimalus.»

Et selgust saada, kui palju on talviseid rattureid, palus volikogu majanduskomisjon talvise rattaliikluse statistikat loendurite ja rattaringluse andmete põhjal.

Hiob lisas, et ta ei taha pilli lõhki ajada, kui raha ei ole, aga et tema meelest veetakse lund liiga palju ära.

«Võiks kuhjata parkimiskohtadele ja öelda, et talvel lihtsalt ei pargi tänavale,» sõnas ta. «Eriti nõme on tasuta parkimisega tänavatel, kus linn kasutab tohutult ressurssi selleks, et inimesed saaksid tänaval tasuta parkida. See ei ole üldse mõistlik.»

Volikogu keskkonnakomisjoni koosoleku protokolli on aga kantud linnapuhastuse peaspetsialisti Madis Tammeoru kommentaar, et kui kitsastelt kõrvaltänavatelt lund ära ei veeta, pargivad autod üha rohkem tänavale, aga kui parkimine sootuks keelata, tuleb puhastada hoovide sissesõidud, mis on sama kulukas kui lume äravedamine.