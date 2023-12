Tee muinaskeskuse jõuluturule läheb mööda lõkkel auravast supipajast

«Jõuluturu ja töötoad tegime selle mõttega, et näidata enda inimeste käsitööd, mida teha oskame, ja pakume võimalust ise teha,» ütles üks eestvedajaid Adele Sisask. «Tartu muinaskeskuses tahaksime kõigile teada anda, et siin paikneme.»

Seda kõike räägib ta ruumis, kus kummalisel viisil seguneb minevik tänapäevaga. Inimesed on teistmoodi rõivis, seintel ripuvad sepistatud mõõgad, laes elektriküünalde vanikud ja nurgas kõrgub rehvidest torn – mõõgavõitluse harjutuste mannekeen.

«Meil on siin sepatööd, viikingiaegset ehtevalu, keskaegset ehtevalu, nahatööd, luust tehtud asju, joonistame kaartidele viikingiaegseid põimikmustreid ja teeme pakutrükki, mis Eestisse jõudis viikingiaja lõpul. Teeme jõulupärgi,» loetles Sisask. «Teeme ka vaselisi, mis on traadist keritud spiraalid, mida hakatakse jupitama. Lõnga abil saavad neist ehted, millega kaunistati ka rõivaid.»

Sisask jutustas, et muinaskeskus koondab umbes 300 inimest, keda ühendab huvi ajaloo vastu. Suur osa neist on õpetajad või kaitseliitlased/naiskodukaitsjad, on ka arheolooge.