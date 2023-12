Nõos algas hiigellumememme ehitus

«Idee tekkis koos abikaasaga kolm aastat tagasi, siis ehitasime umbes neljameetrise Olafi ning emotsioon oli laes,» ütles Saviir. «Mõtlesin, et mis järgmisena võiks olla, ja hakkasin huvi pärast googeldama, kui suuri üldse on tehtud Eestis ja välismaal. Välismaal on tehtud ka mitmekümnemeetriseid, kuhu me oma lumega veel ei küüni.»

Kui idee küps, jäi Saviiril oodata õiget ilma, täpsemini ilmaennustust, kus koos oleks küllaldaselt lund ja ka sulailma. Kaks aastat seda ei tulnudki. «Nädal-kaks tagasi vaatasin, et lund on rohkem kui oleks osanud taha ja tuleb sula ka,» lausus Saviir.

«Jõudnud oleme kahe tunniga nii palju, et kahe ja poole meetri kõrgune raketis on ehitatud, seda hakkame lumega täitma,» selgitas Saviir kerges lumesajus. «Esimene eesmärk on esimesest pallist kaks ja pool meetrit ära täita ning see korralikult ära siduda, et laiali ei vajuks. Iga päev lumememmesid ei ehita, tuleb hoo pealt hinnata, mida on järgmiseks vaja teha.»