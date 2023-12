Nõo hiigellumememm andis ehitajatele õppetunni ja uue tööplaani

«Idee tekkis koos abikaasaga kolm aastat tagasi, mil ehitasime umbes neljameetrise Olafi ja emotsioon oli laes,» ütles Saviir. «Mõtlesin, mis järgmisena võiks olla, ja hakkasin huvi pärast guugeldama, kui suuri lumememmi üldse on Eestis ja välismaal tehtud. Välismaal on tehtud ka mitmekümnemeetriseid, kuhu me oma lumega veel ei küüni.»

Kui idee küps, jäi Saviiril oodata õiget ilma, täpsemini ilmaennustust, kus koos oleks küllaldaselt lund ja ka sulailma. Kaks aastat seda ei tulnudki. «Nädal-kaks tagasi vaatasin, et lund on rohkem, kui oleks osanud tahta, ja veel sula ka,» lausus Saviir.

Kella 10.30 paiku käis vilgas raketise ehitamine, lumememme lumi kõrgus suurtes kuhjades ja kõrval tõusis kaitseliidu telki kütva ahju korstnast suitsu – kusagil peab ka sooja saama.

«Jõudnud oleme kahe tunniga nii palju, et kahe ja poole meetri kõrgune raketis on ehitatud, seda hakkame lumega täitma,» selgitas Saviir kerges lumesajus. «Esimene eesmärk on esimesest pallist kaks ja pool meetrit ära täita ning see korralikult ära siduda, et lumi laiali ei vajuks. Iga päev lumememmesid ei ehita, tuleb hoo pealt hinnata, mida on järgmiseks vaja teha.»

Õhtul veid enne kella kuut ütles Saviir, et päeva jooksul on palju tarkust juurde saadud. Väga palju tööd ja materjali on kulunud selleks, et raketist tugevdada. Lumememme esimese "palli" maht on kava järgi 125 kuupmeetrit, järgmisel 40 ja ülemine on kõige väiksem.

Esimesest pallist oli vestluse ajaks täidetud umbes kaks kolmandikku.

Kui algne plaan oli lumememm valmis saada homseks, siis uus plaan on jätta kuupideks vormitud lumi nädalaks tahenema ja lõppviimistlus teha alles nädala pärast.