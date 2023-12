Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles pärast tänast kohtumist lennufirma esindajatega, kus vaadati üle lepingu punktid, et jutuks tuli ka lendude alustamise aeg, mida tingimused lubavad kuni kolm kuud edasi lükata. Finnairi soovitus oli algust edasid lükata, et jääks aega turundamiseks ning see aitab vähendada hüvitise ootust.