Tšellist ja kitarrist esitavad jõulu eel muusikat, mis kõlab kui talveöö unenägu

Tšellist Oljal Raudoneni sõnul on selleks talvekontserdiks ettevalmistus olnud põnev aeg, eriti kui silmas pidada René Eespere teost «Duo Viatores». See oli Olja Raudonenile täiesti uus asi ära õppida ja harjutamisele kulus tunde, kuna tšellole on teos paras proovikivi.

«Kirill Ogorodnikov aitas mind, kuidas oskas, rääkides lugusid nii teosest kui ka heliloojast,» meenutas Olja Raudonen. «Kirill oli see, kes rõhutas, et kõiki hääli võiks välja mängida niisama hoolikalt, nagu seda tehakse Johan Sebastian Bachi muusika esitamisel, ning meeles tasub pidada, et teose viimane repliik peab olema kindlameelne, justkui helilooja René Eespere ise ütleks, et nii on ja nii jääb.»

Olja Raudonen tunnistas sedagi, et ta oli juba aastaid mõelnud ja unistanud, kuidas leida võimalus Kirill Ogorodnikoviga koos musitseerimiseks, lootnud väga, et see ühel päeval juhtub. Algne plaan oli mängida koos kontserdisarjas «Suvine kohtumine», aga suvel oli mõlemal muusikul, eriti Kirillil, esinemiste graafik väga tihe. Ja siis nad otsusid talve kasuks.

«Talv on samuti imeline,» leidis Olja Raudonen. «Lõpuks on meie kontserdi kuupäev paigas, proovid tehtud ja ootame publikut Tartu ülikooli aulasse, et lasta seal kõigel, mida oskame, kõlada.

Olja Raudonen ja Kirill Ogorodnikov. Foto: Rasmus Kull

Talveööunenäolise kava kannavad interpreedid ette 22. detsembril kell 19 Tartu ülikooli aulas.