GALERII ⟩ Ettevaatust! Ilma tõttu ei tasu omastel matusetalituse ajal pead liiga norgu lasta

Talv pole ametlikult alatagi jõudnud, kuid lund on kõikjal nii palju, et see muutub juba ohtlikuks. Kuna esimene korralik lumi on puude latvades juba nädalate kaupa lisa saanud, murduvad paljud puud selle raskuse all ära ning võivad nii seisata liikluse, samuti vigastada inimesi ja nende vara.