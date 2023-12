Anneli Kannus: linnaeelarvest – valikutega või valikuteta

Ajad on keerulised, kõigil. Seetõttu on eriti kummaline hoida kokku kõige haavatavamate pealt, nagu näiteks statsionaarse õendusabi omaosalus või laste vältimatu abi visiiditasu. Muidugi on tore, et «vajaduspõhiselt on võimalik ikka toetuseid saada», või viis eurot võib tunduda abilinnapeale väike raha. Kuid alati nii see pole. Pealgi, kas tõesti on tervishoid- ja sotsiaalvaldkond just see koht, kust kärpida üle poole miljoni euro? Tõsi, osa tegevusi on ümber korraldatud ja mõni riigi poolt kaetud, kuid mitte kõik kokkutõmmatud read.