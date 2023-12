Juhtkiri ⟩ Koonerdamine ja kokkuhoid

Oleme kõik näinud, kuidas sageli kokkuhoiust kõnelevad poliitikud mõnes teises situatsioonis on võimelised tagataskust mängleva kergusega miljoni välja tõmbama – äkki on olemas see, mida varem justkui ei olnud kusagilt võtta. Ja siis nagu muuseas naastakse jälle säästumantra juurde.