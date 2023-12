Võrkpalli Balti liiga tabeliliider Selver/Taltech on sel hooajal vaid võite tunnistanud ning just talle on kahel korral kaotanud Bigbank Tartu. Kolmandat korda kohtuvad need kaks meeskonda laupäeval Aadu Luukase karikafinaalis, kus määravaks saavad mängijate kogemused ning tugevam närv, leiab tartlaste peatreener Alar Rikberg.