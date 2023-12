Kompostimist peab jäätmeveost etemaks kolmandik majaomanikke

Kuigi ka praegu annavad paljud tartlased endast maksimumi ja on liigiti kogumises eeskujuks teistele, näitavad segajäätmete koostisuuringud ja sel aastalgi Tartus korraldatud Prügibingo vaatlustulemused seda, et ainult 10 protsenti linlastest on väga tublid ja 90 protsenti pole moodsaks hakanud, sest nad sordivad prügi hooletult või ei tee seda üldse.