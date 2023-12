Samal ajal, kui Tartu vallas Raadil Ripsiku lasteaias magasid põnnid lõunaund, said nende emad ja isad kirja, et uuest aastast tuleb selle teenuse eest pere eelarvest seitse eurot ja 60 senti lisaks leida.

Koalitsioonileppe kohaselt on Tartu linna lasteaedades Eesti kalleim kohatasu ehk lapse kohta 81 eurot kuus. Hea on vaid see, et Tartu abilinnapea Lemmit Kamplinski kinnitusel jääb linnale kuuluvates lasteaedades kohatasu samaks ka tuleval aastal.