Kaks Pallase tekstiilitudengit pälvisid stipendiumi

Tartu valla 3000 euro suurune stipendium on olnud tekstiiliosakonna tudengitele suurepärane võimalus saada tuge loominguliste eesmärkide teostamiseks, sõnas Pallase tekstiiliosakonna juhataja professor Aet Ollisaar. «Stipendiumi saaja valimisel on määrav taotleja panus tekstiili valdkonda laiemalt ning oskus tajuda me kaasaegset konteksti. Nagu iga konkursi puhul, on oluline ka oskus oma tugevused portfoolios ja motivatsioonikirjas selgelt välja tuua.»