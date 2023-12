Kunstnik Albert Gulki inspireerib ammusest ajast õlu

«Õlu on inspireerinud mind ammusest ajast. Pidevad seiklused, ootamatud sündmused ja kohtumised. Kauged unistused võivad järsku teoks saada. Ja siis hakkab lõputu naljakas mäng,» kirjeldab Albert Gulk on teoste valmimist. «Tihtipeale tekivad läbi kujundlike sündmuste veidrad üksused, mis ongi kunstiteosed ajus ja pildis, jutus ja tegudes. Mis sai kunagi käima löödud, jätkub mänguna ikka edasi. Õlu on sidunud kauged siirad lapsemängud veidraks lummuseks, mida jätkan ka õlleta.»