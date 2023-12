Kõik kolm uisuväljakut peavad sulale veel vastu, aga kui kaua?

13.12.2023, Tartu Pildil uisuväljak laululava all. Foto Sille Annuk, Tartu Postimees

Kui mõnel talvel on Emajõelinnas saanud uisutada nii Raekoja platsil, lauluväljaku kaare all, Tamme staadionil kui ka Anne kanali pikal uisuringil, siis praegu on neist avatud esimesed kolm. Kas ja millal lisa tuleb, sõltub ilmast, mis võib ka valikuvõimalust hoopis kärpida.