Euroopa kinovõrgustik tunnustas Elektriteatri juhti aasta ettevõtja tiitliga

Sellega tunnustab Europa Cinemas Tartu Elektriteatri tegevust Euroopa kinokunsti esile tõstmisel selle rikkuses ja mitmekülgsuses. Elektriteatri juhi Andres Kautsi sõnul on väga hea meel saada tunnustuse osaliseks just oma kolleegide ehk teiste kinode hulgas. «Auhind antakse üle küll kino juhile, kuid on mõeldud tunnustuseks tervele kino meeskonnale,» ütles Kauts.