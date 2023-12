Berit Kaschan on eesti luuletaja, biblioteadlane ja -terapeut. Ta on uurinud jutustamise ja müütide teraapilist mõju psüühikale ning psüühika õrnale tasakaalule. Oma kolmanda koguna avaldas Kaschan 2022. aastal luulekogu «Täna piisab vähesest», mis teenis Eesti kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia luule kategooria nominatsiooni.

«Loodus on mulle tähtis, sest loodus on inimese osa – ja vastupidi. Loodus oli enne inimest, jääb pärast inimest ja selleks, et Maa peal päriselt hästi elada, tuleks loodusega hästi läbi saada,» sõnas Kaschan.