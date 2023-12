Jaan Malin räägib Mikkeli galerii seinale kinnitatud joonistustest, mille autor on tema isa Ilmar Malin.

Luuletaja ja kunstikorraldaja Jaan Malin tõi Mikkeli galeriisse näitusele viiest joonistusest koosneva sarja «Sibüllid», mille autor on tema isa Ilmar Malin (1924–1994). Seda sarja on näidatud suhteliselt harva. «Tegu on erakordselt isikliku, isegi intiimse sarjaga,» selgitas Jaan Malin.