Finnsnes on väike linn, mis sai linnaõigused aastal 2000. See asub Põhja-Norras Troms og Finnmarki maakonnas. Selles linnas on 5000 elanikku ja see on minu põhiline resideerumiskoht. Siin on uus kirik, mis on ehitatud 1970. aastatel, modernne, uue oreliga. Finnsnes on pigem tööstuslinn, aga kõik need fjordide ääres asuvad majakesed on imeilusad vaadata.