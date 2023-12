Jens Raavik: kuidas riik saatis pildid minu kaheaastasest pojast suvalisele inimesele

Kui juhtunust Omnivat teavitasin, ei tulnud ettevõtte esindajail vist mõtetki, et võib-olla võiks kirjatuvi piinlikult pikale veninud tööotsa pärast vabandust paluda. Oma protestikirjale sain vastuseks, et vaja oleks ka fotot ümbrikust. Palusin siis eakatel sugulastel kuidagi mulle see pilt korraldada ja siis selgus, et ümbrikule kleebitud postmargilt puudub tempel – margiga saaks saata veel teisegi kirja. Sain vaid võrdlemisi lakoonilise selgituse vastuse inimliku eksimuse kohta, mida õnneks esinevat väga harva.

«Kuigi lihtkirja teekonda on tagantjärele üsna keeruline kontrollida, siis võime eeldada, et kiri sai ekslikult valele aadressile viidud. Fotol on näha, et maja numbrile on ring ümber tõmmatud. Seda võis teha heatahtlik naaber, kes omal käel ja võimalik, et alles oktoobris selle kirja õigele aadressile viis. Või siis tagastas see inimene, kes ekslikult kirja sai, selle postkontorisse, kust see siis õigele aadressile toimetati. Loodan, ei aitasin müsteeriumit lahendada,» seisis Omniva meediasuhete juhi Reelika Lepa vastuses.