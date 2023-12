​Maal rahvastik väheneb ja pea pooled inimesed eelistavad elada suurlinnas või selle lähedal. Peamiselt eelistatakse Tallinna ja Harjumaad, samuti Tartut ja selle lähiümbrust, kust leiab tasuvama töökoha ning kus on rohkem teenuseid.

Kõik see on mõistetav, kuid rahvastiku vähenemisega maal kahaneb ka omavalitsuste tulubaas, mis omakorda teeb olukorra raskeks neile omavalitsustele, kes asuvad suurematest keskusomavalitsustest kaugemal, näiteks Peipsiääre vald Tartu linnast. Hoolimata rahvaarvu vähenemisest tuleb omavalitsusel tagada samaväärsed teenused mis suurlinnas, selle tulemusel on riik võtnud nõuks raha omavalitsuste vahel ümber jaotada.