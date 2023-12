Erle Nõmm: linnuteest ja rahakülvist

Lugesin artiklist Raatuse tänava linnupesainstallatsiooni asjus (TPM, 8.12), et abilinnapea sõnul on «Linnutee ja linnupeleti siht­rühmad erinevad» ning et 60 000 eurot maksnud linnula on ajutine ehitis ja tuleb 1. mail 2025 teisaldada. Püha püss! Esiti võttis tummaks, aga kogusin end kiirelt.