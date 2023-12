Samosel talvituva Indrek Hirve uus luulekogu lõpetas triloogia

Indrek Hirv on teinud selfi Ormose sadamas oma toa rõdul.

Kirjastus Ilmamaa on äsja trükikojast kätte saanud Indrek Hirve luulekogu «Sünnikaal». Selles on kümme tsüklit, milles igaühes on kuus luuletust. Luuletaja ise talvitub praegu loomekodus Ida-Egeuse mere Samose saare Ormose vanas kalurikülas.