Tartu koolitüdrukul Grete Mia Kohal on kaks nooremat õde ja vend, ent ei nemad ega ka ema rallist ei huvitu. Küll on rallihuviline isa Taavi Koha, kelle abil Grete Mia autorooli jõudiski. Rooli ta jäigi ning nii tuli tema isal ühel hetkel rajalegendi lugemine selgeks õppida, sest Grete Mial oli uut kaardilugejat vaja.

Tartu Kesklinna kooli kaheksandas klassis õppiva Grete Mia Koha hinnetelehel on viied. Ta on õpilaskogu president, olgugi et kooli ta vahel ei jõuagi. Pole parata, kui autoralli etappidel tahab stardis olla ka Eesti noorim naisrallisõitja Grete Mia Koha.