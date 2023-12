Et oma teadus- ja innovatsioonivõimet suurendada, arendavad ja viivad Tartu ülikool ja Leil Storage ühiselt ellu teadusprojekte, vahetavad teadus- ja tehnilist teavet ning personali. Lisaks otsitakse koos võimalusi, kuidas uurimistulemusi äristada.

Ülikooli arendusprorektor Tõnu Esko leidis, et ülikooli ja erasektori koostöö on väga oluline, sest see aitab leida keerulistele probleemidele uuenduslikke lahendusi.