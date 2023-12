Uuel aastal jätkuvad koolides esmaabikoolitused

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on linn noorte tartlaste elupäästeoskuste arendamisse juba aastaid panustanud. «Tartu põhikoolilõpetajad on omandanud esmaabikoolitusi läbides eluks vajalikke teadmisi ja oskusi. Mõni õpilane on neid juba ka reaalselt kasutanud, andes abivajajatele tänaval esmaabi kuni kiirabi saabumiseni.» Abilinnapea lisas, et tagasiside koolidelt olnud väga hea. «Kiidetakse koolitajate põhjalikke teadmisi ja praktilist lähenemist.»