Päästjad hoiatasid õhukesel jääl konnanud poisse

Päästjad hoiatavad, et alla kümne sentimeetrisele jääle minek on eluohtlik ja keelatud. Vooluveekogudel, nagu ka Emajõgi, sellist jääd veel pole ja vesi on osaliselt lahtine. Lapsevanematel palutakse lastele jääga seotud ohte selgitada ning toonitada, et õhukesele jääle minek on keelatud.