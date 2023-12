Sellise musta jõulukaardi leiab oma postkastist 613 inimest, kellest enamik on noored mehed.

Nagu igal aastal, saadab politsei ka tänavu välja musti jõulukaarte, mille eesmärk on panna sellise kaardi saajat oma käitumist muutma. Selle aasta jõulude eel leiab oma postkastist musta postkaardi 613 inimest, kellest 24 on naised. Kõige rohkem on musta jõulukaardi saajate hulgas noori, aastal 2004 sündinud mehi.