Kõige rohkem murrab koroona haigevoodisse praegu tartumaalasi

Tartu ülikooli kliinikum on viiruste leviku tõttu majas liikumise ja patsientide külastamise reegleid karmistanud, kuid peab praegu viiruste survele vastu.

Koroonaviirus levib viimasel ajal muret tekitavalt jõudsalt. Nädala alguses avaldatud koroonaviiruse statistika kohaselt on viirusega nakatumine tugevalt tõusnud Valga- ja Võrumaal, enim nakatunuid 100 000 elaniku kohta on aga Tartumaal. Viimastel andmetel on Tartumaal koroonaviirusega nakatunud 920 inimest.