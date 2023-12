kiri ⟩ Tihane koputab aknale

Kui külmad ilmad on saabunud, lendab aknale rasvatihane ja koputab, andes sellega linnu­sõpradele märku, et toit on õues otsas, sest maitsvad putukad on peitu pugenud. Seega on tulnud linnusõpradele jälle aeg toidumaja üles riputada ja see seemnetega täita. Eriti maitsevad tihastele hirsi-, päevalille- ja linaseemned ning puuoksale riputatud rasvapallid, mis annavad pakasega rohkelt energiat.