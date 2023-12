Silver Kuusik: aga kus on linnaeelarve plaan B?

Läinud nädalal esimese lugemise läbinud eelnõu suurim miinus on aga maailmavaate kõrval plaan B puudumine. Volinikele esitatud eelarve-eelnõu tugineb Eesti Panga prognoosile, mille nad II kvartali andmetel koostasid, ent lähima nädala jooksul tuleb uus, III kvartali andmetele tuginev prognoos. On juba teada, et näitajad on nüüd märksa kehvemad, kui olid kolm kuud tagasi.