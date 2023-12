GALERII ⟩ Teine advent. Jaga lähedastega oma aega ja vaata neid südamega

Linnapea Mihkel Lees osutas lähenevale jõuluajale ja sellele, et kingituste tegemine ei pea võistlus olema, osturalliga ei pea tingimata kaasa jooksma. «Kõige ilusam kingitus, mida teha, on koos lähedastega veedetud aeg, jagatud rõõm ja naer,» ütles ta.

Pastor Leho Paldre rääkis nägemisest ja vaatamisest. Et kui inimene vaatab kuhugi, siis kas ta ka näeb ja mida just. Rääkis sellestki, et vaadata saab mitte ainult silmadega, vaid ka südamega. Nagu ta isegi asus 25 aastat tagasi vaatama südamega üht tüdrukut, hoopis teisiti kui teisi tüdrukuid. Nüüd on ta selle tüdrukuga olnud abielus juba 22 aastat. Jõulupühadega tähistatakse jumala poja sündi ja jumalat uskudes võiks ju arvata, et jumalgi armastab inimesi südamega. Umbes selliseid mõtteid jagas teisel advendil pastor Leho Paldre.