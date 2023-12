Aaviku polka on näiteks 1936. aastal Kuusalus üles korjanud Rudolf Põldmäe ja Ullo Toomi. Tol samal aastal on Urvastest kogutud «Kolmõ paari tands» ning Saaremaalt Jämaja kandist on leitud «Kuo tu tetsu». Rääkimata Setumaal 1938. aastal kirja pandud «Tõmba Jürist».