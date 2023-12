Galerii ⟩ Jalakäija pea kohal varitseb jääpurikatest veelgi salakavam oht

Paljud jalakäijad on Tartus silmanud räästaist alla rippuvaid ohtlikult suuri jääpurikaid, neid kohtab vaat et igal sammul. Tartu linnavalitsuse järelevalveosakond on kinnistu omanikele selle aasta lõpus juba rohkem kui 30 ettekirjutust teinud, et need katuseääred ohtlikest jääpurikatest puhtaks saaks. Kuid ka purikateta katuseääred võivad jalakäijatele endast väga suurt ohtu kujutada.