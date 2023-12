Galerii ⟩ Jalakäija pea kohal varitseb jääpurikatest veelgi salakavalam oht

Räästaist alla rippuvaid suuri jääpurikaid kohtab Tartus vaat et igal sammul. Et ohust vabaneda, on Tartu linnavalitsuse järelevalveosakond kinnistu omanikele sel talvel juba rohkem kui 30 ettekirjutust teinud. Kuid ka purikateta katuseääred võivad ohtu kujutada. Köetud hoone soe pööning sulatab paratamatult lund, see hakkab allapoole libisema, katuseservades aga jäätub uuesti, tekitades sinna raske jäämassi, mis soojemate ilmadega võib kamakatena alla prantsatada.