Tartu ülikooli uue õppehoone arhitektuurikonkursi võidutööks osutus «Sudoku»

Tartu ülikooli kantsleri ja võistlustööde žürii esimehe Kstina Noormetsa sõnul oli žürii võidutöö valimisel täiesti üksmeelel, sest see eristus teistest töödest hästi läbimõeldud lahenduste poolest ning oli esitatud arusaadavalt ja kompaktselt.

Uue õppe- ja teadushoone projekteerimiseks on arvestatud kuni kaks aastat. Projekti umbkaudseks maksumuseks on hinnatud 60 miljonit eurot, kuid täpsem summa selgub pärast projekteerimise lõppu, selgitas Noormets. Võidutöö projekteerimise eeldatav maksumus on 3,19 miljonit eurot ilma käibemaksuta.