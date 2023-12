LOODUSPILDID ⟩ Emajõgi külmub. Saarmas limpsab veel viimast suutäit lahtisest veest

«Algul märkasin saarmast sadamateatripoolsel kaldal, mina ise olin teisel pool jõge,» meenutas Romet Loodus. «Teadsin, et hea pildi saamiseks oleks teda lähemale vaja. Siis kükitasin maha, et tal julgem tunne oleks, ja jäin ootama. Ja ta tuligi minu kaldale üle! Pilte tegin võib-olla pool tundi. Saarmas jõudis selle aja jooksul päris mitu korda sukelduda ja uue kala võtta.»

Sealt edasi ühel järgmisel hetkel pööras pildistaja pilgu saarmalt vareste kisa pärast ära, ja nägi, et varesed ajavad taga üht kulli – kanakulli, kes omakorda hoiab küüniste vahel tuvi.

Romet Loodus usub, et saagiks oli kindlasti tuvi, kuna ta pärastpoole käis ka vaatamas ja leidis teiselt kaldalt lumelt just tuvi suled.

«Nähtavasti sai kull tuvi kätte avaturult,» arvas ta. «Turul on alati meeletu hulk tuvisid, sest eks neile visatakse seal aeg-ajalt midagi nokkimiseks. Turu lähedalt see kanakull igatahes tuli ja võttis suuna Zeppelini poole, kuni leidis jõeäärse puu all koha, kus rahulikult einestada.»