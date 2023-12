Tartus saab testida linnaruumi kujundamiseks loodud mobiilirakendust

Make18 tegevjuht Maksim Nedkov selgitas, et Tartu linn soovis leida lihtsat tarkvaralist lahendust, kuidas kaasata nii linnaelanikke kui eksperte tegema soovitusi linnaruumi parendamiseks. «Meie tiim lõi CoTowni lahenduse, mille näol on tegemist veebitööriistaga, kus inimesed saavad luua fotokollaaže, et visualiseerida oma ideid, mida nad sooviks linnaruumis näha. Vahel on visuaalne, piltidega kommunikatsioon parem kui kirjalik,» märkis Nedkov.