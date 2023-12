Pea nädala eest avavanglasse naasmata jätnud kinnipeetav on senini jooksus

Kristiina on keskmise kehaehitusega ja umbes 164 sentimeetrit pikk. Tal on pikad pruunid juuksed ning eritunnusena kerge kõõrdsilmsus ja otsmikul armid ning otsmikul vasakul küljel valge horisontaalne umbes kolm sentimeetrit pikk arm. Lisaks on armid mõlema käsivarre sisekülgedel, vasaku käsivarre pealmisel küljel ja ka vasakul õlal on ligi kahe sentimeetrine pikkune arm.