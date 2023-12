Lenne Rähn-Kuusik: lahendagem ükskord ometi Ihaste linnaosa mure

Tartu uus linnaeelarve on tekitanud palju kõneainet ja mööda ei saa vaadata ühe linnaosa juba aastaid kestvast kõrvalejätmisest. Kuigi linn teeb haridusvaldkonnas rohkesti investeeringuid, pole Ihastes endiselt lasteaeda ega kooli. Ei ole ega tule. Lubadus lahendada Ihaste laste mure on küll hea valimiskampaania ajal – on ju Ihastesse kooli rajamisele linnavalitsuse tuge otsesõnu lubanud lausa linnapea Urmas Klaas ise. Ka omandas linn mullu selleks poole miljoni euro eest maa ... Selmet kohustada maaomanikku kehtestatud üldplaneeringut järgima ja kooli rajama.