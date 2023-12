juhtkiri ⟩ Ametnik ei vastuta lumememmede eest

Sotsiaalmeedia on juba triiki täis saanud vapustavaid loodusvaateid lumekoorma all lookas ja härmatisega ehitud puudest. Linnatänavad on aga täis saamas lund, mida on tänavatelt vaaludesse lükatud sellisel hulgal, et mõnel tänaval on tulnud liiklust piirata, mõnel juba lund ära vedada.