Reedene rõõm ⟩ Aasta ehitaja Veiko Seliste: mõni ökodukt võiks mind paarisaja aasta pärast meenutada

Aasta ehitaja tiitli pälvinud ASi Ehitustrust projektijuht Veiko Seliste on loomult probleemide lahendaja, hea suhtleja ja lepitaja. Ta leiab, et tugev eeltöö hoiaks aastas miljoneid eurosid kokku.

Tartus Emajõe ääres bürootornis paikneva peakorteriga ASi Ehitustrust projektijuht Veiko Seliste (36) on vaatamata noorele eale ehitusvaldkonnas kogenud tegija: ta on seda ametit pidanud juba 15 aastat. Tema valvsa pilgu all on valminud näiteks Narva riigigümnaasiumi maja, Tartu ülikooli Jakobi 5 õppehoone ja ka lodjakoda.