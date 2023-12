Tartu ülikooli spordihoones algasid esmaspäeval Euroopa meistrivõistlused klassikalises jõutõstmises, mis kestavad seal laupäeva õhtuni. Seni on võistlused sujunud hästi nii korralduse poolest kui ka sportlikus mõttes, sest tugevas konkurentsis on sündinud maailmarekordeid. Ka eestlased on saanud medaleid ja püstitanud uusi rekordeid.