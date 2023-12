Sulgpallikoondised alustavad Euroopas valikturniiri, noored kodust võistlust

Euroopa meistrivõistluste finaalturniir toimub tuleva aasta veebruaris Poolas. Tiitlikaitsja Taani mees- ja naiskond on valikmängudest vabastatud, niisamuti korraldajamaa Poola esindused. Nii pääsevad nendega konkureerima kuue meeste ja kuue naiste valikgrupi võitjad.

Eesti naiskond (Kristin Kuuba, Catlyn Kruus, Kati-Kreet Marran, Helina Rüütel, Ramona Üprus) on neljapäevast laupäevani aktsioonis Aserbaidžaani pealinna Bakuu lähistel Hirdalanis. Neljandas valikgrupis on Eesti naiskonna vastaseks avapäeval meie aja järgi kell 8 hommikul Slovakkia, teisel päeval kell 12 Aserbaidžaan ja kolmandal päeval kell 7 esimese paigutusega Šotimaa. Eesti naiskonnal on teine paigutus.