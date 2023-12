GALERII ⟩ Unetud, tulge õue! Öine jalutuskäik linnas on ka avasilmi unenäoline

Rüütli tänaval asuv Kohvipaus on kutsunud oma aknale aga seitse pöialpoissi, kohvitopsid käes, ning kui nädalalõpul Anne sauna minna – muide, naistepool on nüüd valmis! – siis silmake samuti aknaid.

Äärelinna eramajade omanikud on keerutanud elektrivanikuid ümber madalamate või kõrgemate puude, aga mitte ülearu palju ega sageli. Korrusmajade akendel Annelinnas näeb säravaid kolmnurkasid ja mõnel pool rõdul ka kuusekest. Aeg selline, et inimesed väga ei pilla.

See elektriküünlakomplekt on klassika.

Kõik see laseb välja paista talve loomulikul ilul. Iga roheala on valge, iga põõsas ja hekk kaetud mütsiga. Kõik alleed on kui tunnelid, ühendatud pitsiliste kaartega.

Üks Tartu Aasta Teo tänavusel konkursil võistlev maja on aga ka tulede poolest kõneväärt. See on Maarjamõisa suurde kvartalisse kolinud lastehaigla ja selle värvilised aknad. Kes veel ei tea, siis igale aknale valib värvi just see laps, kes jõulukuul seal palatis tervekssaamist ootab.