FOTOJAHT. Kõige ilusam puu särab Tartu vaksali ees

Varakult saabunud lumerohke talv on peamise töö ise ära teinud, just selle jõulude-eelse kaunistamise töö. Parajad külmakraadid ja iga päev taevast juurdesadav lumepudi on muutnud muinasjutusliseks kõik puud, eriti raagus puud, olgu need kased ja vahtrad, pajud või paplid.