VIDEO JA GALERII ⟩ Põhjanaabrid tõid iseseisvuspäeva puhul Emajõelinna jenka ja head soovid

Tartu Soome seltsi esimees Sakari Neuvonen nentis, et kuigi ajad maailmas on ärevad, annab see meile kui vennasrahvastele hoopis lähedasemateks saada. Ta lisas, et päris esimest korda saame üheskoos rõõmustada selle üle, et Eesti kõrval kuulub nüüd ka Soome NATO liikmesriikide hulka.