Kas vägivaldset suhet taluv mees saab aru, kui hull see olukord on, ja kas ta tahab midagi ette võtta?

«Ei ole vahet, kas ohver on mees või naine, abi peab saama igaüks,» ütleb naiste tugi- ja teabekeskuse juht Pille Tsopp-Pagan. Talle ei meeldi, kui vägivallaohvritest mehi vastandatakse vägivallaohvritest naistele. «Kui on näha, et vägivald ei ole ühekordne, vaid tegemist on korduva mustriga, on mõistlik välist abi otsida kõigil, ja esimesel võimalusel!» rõhutab ta.